تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عرض مسرحية شريهان المرتقبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:48 صباحاً - كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض مسرحية ”كوكو شانيل“، والتي ستكون بوابة العودة للفنانة شريهان مرة أخرى للأضواء بعد غياب استمر إلى أكثر من 20 عامًا .

وقال ”آل الشيخ“ عبر تغريدة كبتها على حسابه على ”تويتر“:“‏بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان ‎@Sherihan في مسرحية ‎#كوكوشانيل يوم 20 يوليو“.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1412406281181270016?ref_src=twsrc%5Etfw

وبين في ذات التغريدة أن المسرحية“من إنتاج العدل جروسب على منصة ‎،@ShahidVOD ومجموعة mbc العملاقة برعاية ‎#هيئة الترفيه“.

وأعادت شريهان، نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، كان نشرها آل الشيخ، عبر حسابه على ذات الموقع، تضمنت مقطع فيديو قصيرًا عن إعلان عودتها للفن بعد غيابها لسنوات.

وعلقت شريهان بالقول:“عمل شاق، أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم، وجمهوري الحبيب، ألف مبارك“.