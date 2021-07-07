شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان سامح حسين: لا يمكن أسيب المسرح لأنه أساس كل شىء للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامح حسين، عن حبه للتجارب المختلفة، قائلا: "أقوم بأداء الأعمال التى أحبها وأشعر أننى سأجيدها.. والمسرح أساس كل شيء للفن لأنه مواجهة قوية مع الجمهور، مؤكدا أن هناك واجبا على الفنان أن يعمل لمسرح الدولة".

وأضاف حسين، خلال لقائه ببرنامج من مصر المذاع عبر قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل: "عملت في الإذاعة وقمت بعمل برنامج إذاعي لمدة موسمين.. وعملت حوالى 11 عاما ورا بعض لازم أكون في شهر رمضان.. ولما أرجع مما انتهيت كاجتهاد.. ولا أدور على بطولة مطلقة.. ولو جالى عمل بطولة مع مجموعة أواقف عليه ولابد أن يكون العمل جيدا".

وتابع: "لا يمكن أن أترك المسرح"، مؤكدا "عملت فترة كمساعد مخرج وذهبت إلى السمرح لاختيار ممثلين لأن هؤلاء الممثلين يعلمون طبيعة عملهم، وسلامى أمانة للشيخ على جمعة".