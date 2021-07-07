شكرا لقرائتكم خبر عن The Boss Babyالجزء الثانى يحقق فى أيام إيرادات نصف ما حصده الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض المختلفة حول العام قبل أيام، الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن The Boss Baby، الذى حظى باهتمام كبير من متابعى الجزء الأول الذى عرض منذ 5 سنوات وتحديداً فى مارس من عام 2017، وذلك على الرغم من طرحه منذ أيام فقط، تحت اسم The Boss Baby: Family Business.



The Boss Baby: Family Business

ومع التوقعات بتحقيق الجزء الثانى نجاحاً كبيراً من قبل الجمهور والنقاد، الا أن الإيرادرات الأولية جاءت مخيبة للآمال بعض الشىء، حيث حقق العمل حوالى 15 مليون و 970 الف دولار في الافتتاحية فقط، بينما الجزء الأول كان قد حقق 35 مليون دولار فى افتتاحيته بدور العرض، أى أن هناك فرق أكثر من الضعف.

كان الجزء الأول من فيلم The Boss Babyقد حقق أكثر من 300 مليون دولار أمريكى فى السوق الأجنبية، حسبما أفاد boxofficemojo وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.



The Boss Baby: Family Business

يدور الجزء الثانى من The Boss Baby بعد أن أصبح الأخوان تمبلتون بالغين، وانجرفوا بعيدًا عن بعضهم البعض، لكن طفلًا رئيسًا جديدًا له نهج متطور على وشك أن يجمعهم مرة أخرى، ويلهمهم للقيام بتأسيس شركة عائلية جديدة.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمى، وليزا كودرو، وجيمى كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، وإخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind وThe Penguins of Madagascar وMadagascar.