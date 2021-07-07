شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى: "الليل وآخره" أهم محطة فى حياتى الفنية ولم أخضع لعمليات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكرت النجمة نيرمين الفقى، أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on، بدايتها في عالم التمثيل، حيث كانت من خلال مسلسل "السيرة الهلالية"، ومسلسل "حياة الجوهرى" مع النجمة يسرا، التي وصفتها بالجميلة، حيث لم تشعر بالقلق في الوقوف أمامها بسبب شخصيتها المميزة، مشيرة إلى أن دورها في العمل كان مهما ومحوريا.

وأضافت نرمين الفقى: "لن أنسى كواليس مسلسل الليل وآخره، فهو العمل الأأهم فى حياتها الفنية، لتعاونى مع فريق عمل اتسم بطابع المحبة، أولهم المخرجة رباب حسين والكاتب جلال عبدالقوى الذى قدم عملا لن يتكرر فى تاريخ الدراما، بالإضافة إلى النجم الكبير يحيى الفخرانى الذى استفدت منه الكثير، والراحلة سعاد نصر التى لا أنساها أبدا".

وأشارت النجمة نيرمين الفقى في حوارها إلى أنها لم تخضع لأى عمليات تجميل، لأنها ضد المبالغة.













وكشفت النجمة نيرمين الفقى عن مواصفات فتى أحلامها أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on، قائلة: "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".

وأضافت: "أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللى قدامى بيحبنى بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ماحبيت في حياتى".

وقالت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال اتقدموا لى ولكن لم أجد كيميا بينى وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتى كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".