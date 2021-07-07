شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي: غيابى عن الفن فترة بسبب مرض والدتى والراحل محمود عبدالعزيز غول تمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نرمين الفقي إن فترة غيابها عن الساحة الفنية لم يكن بإرادتها كون ذلك حدث بسبب عدة ظروف، أولها مرض والدتها، وتزامن مع ذلك اقتراب أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها فى ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها فى تلك الفترة.

وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "فضلت أكون جنب والدتى لأننى بنتها الوحيدة وملهاش غيرى، ولما توفيت عدت بشكل قوى مع النجم الراحل محمود عبد العزيز فى جبل الحلال، وهو كان غول تمثيل، كنت المفروض في البداية أطلع ضيفة شرف ووافقت بدون تفكير، وقلت للأستاذ محمود أنا كفاية إنى أعدى قدام كاميرا معاك، وكنت لازم أشتغل معاه في كل الأحوال ودي أساسيات".

وأكملت: "لما الدور كبر وأخد مساحة أكبر فرحت جداً وعجبتني الشخصية لأنها كانت مهمة وأساسية في الرواية ونجحت في العمل جدا".



وشددت على أنه في أعقاب "جبل حلال" تخيلت أنه سيعرض عليها أدوار أكبر وأفضل قائلة: "للأسف بعد المسلسل توقعت الدنيا هتبقى لطيفة لقيت الأعمال اللي بتتعرض عليا ماينفعش أشتغلها عشان كدة الناس حبتني لما رجعت في رمضان في النمر وضل راجل، لأنني حافظت على رصيد من الفن المحترم"، مرجعة أسباب رفضها لتلك الأدوار أنها كانت تؤدى لتراجع مكاننها، قائلة: "ماينفعش بعد ما أعمل أدوار كويسة أنزل وأتراجع للخلف". وكشفت النجمة نيرمين الفقى عن مواصفات فتى أحلامها أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on، قائلة: "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".



