شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسماء أغانى ألبوم أوكا الجديد "محمد صلاح" قبل طرحه على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى مطرب المهرجانات أوكا من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، ويضم 10 أغانى كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، وطرح البوستر الدعائى للألبوم تمهيداً لطرحه خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.

وينشر ”الخليج 365” أسماء أغانى الألبوم وهى "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إية"، ويعتمد اوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.



اوكا

وظهر أوكا من خلال البوستر الذي كتب عليه كلمة "قريباً"، وهو يرتدي ملابس باللون الأبيض، بينما يجلس علي مقعد معلناً تجهيزات الألبوم الجديد، والذي يعد ثاني ألبوم له بعد انفصاله عن مطرب المهرجانات "اورتيجا"، وحمل الألبوم الأخير له 1991، من كلماته وتوزيعه، وألحان بينوو، وقام بإخراج الكليب يحيى علاء، وتولت الفنانة مى كساب الإشراف على تنفيذها.

جدير بالذكر أن أوكا طرح الأيام الماضية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "شايف الموجة" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من توزيعه وكلمات توتا وألحان أوكا وتوتا، وطرح منذ فترة المطرب أوكا كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وقد روجت الفنانة مي كساب للأغنية عبر حسابها الشخصي على تويتر.