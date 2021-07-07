"أوراق الشجر".. عرض مسرحي لمصطفى نصر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد مصطفى نصر الدين، أحد أبناء مبادرة إبدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية، لتقديم عرض مسرحي مع مجموعة من الشباب لعرضه في المحافظات.

العرض المسرحي يحمل اسم «أوراق الشجر»، والذي يهدف إلى رفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية في المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

وقال مصطفى نصر الدين، إن المسرح يعتبر أبو الفنون، ويهدف إلى نشر التنوير ومواجهة الظلام، لافتا إلى أن الفترة الحالية توجد مبادرات مختلفة لاكتشاف المواهب من الشباب في مجالات الإبداع بأشكاله المختلفة.

وأوضح أنه يعشق المسرح والتمثيل منذ الصغر، ومبادرة إبدأ حلمك منحته فرصه لإخراج ما يحبه إلى الجمهور، لافتا إلى أنه سيعمل على تنمية مهاراته سواء في التمثيل أو الكتابة المسرحية ليصبح من المؤثرين.