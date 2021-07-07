بالصور| نجوم الفن بصحبة زوجاتهم وأبنائهم في العرض الخاص لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد العرض الخاص، لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حضور عدد من نجوم الفن بصحبة زوجاتهم، كما تواجدت بعض الفنانات مع أزواجهن، وكذلك حرصوا على إحضار أولادهم.

وكان من بين الحضور الفنانة بشرى وزوجها، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، الفنانة منال سلامة وابنتها، الفنان شريف منير وزوجته، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

العرض أقيم في سينما جالكسي بالمعادي، مساء اليوم الثلاثاء، وشهد حضور كوكبة من نجوم الفن، ممن حرصوا على تهنئة صناع الفيلم، بينهم: سوزان نجم الدين، هيدي كرم، مراد مكرم، المخرج رامي إمام، المخرج محمد عبدالعزيز، محمد عبدالرحمن، شريف رمزي، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.