أول ظهور للمخرج محمد عبدالعزيز بعد تعافيه من "كورونا"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص المخرج الكبير محمد عبدالعزيز على حضور العرض الخاص لفيلم نجله الفنان كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي أقيم في سينما جالكسي بالمعادي، مساء اليوم الثلاثاء.

ويعد حضور المخرج محمد عبدالعزيز، هو الظهور الأول له بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي كشف عنه كريم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

شهد العرض الخاص لـ "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حضور كوكبة من نجوم الفن، ممن حرصوا على تهنئة صناع الفيلم، بينهم: سوزان نجم الدين، بشرى، هيدي كرم، مراد مكرم، المخرج رامي إمام، المخرج محمد عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، المخرج عمر عبد العزيز.

وحرص على التواجد: شيماء سيف، شريف منير وزوجته، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.