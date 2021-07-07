شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى لـ لميس الحديدى: فتى أحلامى عاوزاه حنين وطيب وعمرى ماحبيبت فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نيرمين الفقى عن مواصفات فتى أحلامها أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on، قائلة: "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عاوزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".

وأضافت: "أنا كامرأة نفسى أحب واتحب وأشعر إن الراجل اللى قدامى بيحبنى بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ماحبيت في حياتى".

وقالت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال اتقدموا لى ولكن لم أجد كيميا بينى وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتى كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".





وقالت النجمة نيرمين الفقى إنها سعيدة بوجودها في مسلسلين بموسم رمضان الماضى، وهما "النمر" و"ضل راجل"، مضيفة: "والحمد لله العملين حققوا نجاحا كبيرا بإشادة الجميع".

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على فضائية on: "مسلسل النمر أخد صيت كبير خاصة أننى قدمت شخصية جديدة عليا تماما ومختلفة، ولكن بذلت مجهودا أكثر في مسلسل ضل راجل".

وأشارت نرمين الفقى إلى أن معظم مشاهدها في مسلسل "ضل راجل" استعانت بها وتذكرت والدتها الراحلة التي كانت تمر بنفس ظروفها في العمل، مضيفة: "معظم المشاهد التى بكيت فيها كانت من قلبى".



وشاركت نرمين فى موسم رمضان الماضي بعملين الأول مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وعرض على قناة الحياة.

كما شاركت في مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الإتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.