صور.. نجوم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشهدون العرض الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت إحدى سينمات حي المعادي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

الفيلم من بطولة: كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.





ويتنكّر كريم عبدالعزيز في أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، إذ يجسِّد دور مقدِّم برامج ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.





وحضر العرض الخاص للفيلم غالبية نجومه وعلى رأسهم النجم كريم عبدالعزيز.





وقال كريم عبدالعزيز للصحفيين قبل عرض الفيلم إن شخصية "الأصلع" في الفيلم ليس لها علاقة بأحد الإعلاميين المعروفين، إذ إنه يجسِّد من خلال العمل شخصية إعلامي أصلع، الأمر الذي ربطه البعض بإعلامي شهير.











