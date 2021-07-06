شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم عن تعليقات ظهورها مع ابنها أثناء ممارسة الرياضة: ناس مريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة هيدي كرم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” على التعليقات التي انتشرت مؤخرا على فيديو نشرته مع ابنها أثناء ممارستهما الرياضة، بأن تلك التعليقات لا تصدر سوى عن أشخاص مريضة، مضيفة: "واكتشفت أنهم كثيرون في مجتمعنا تلك الأيام".

وحضرت هيدي كرم العرض الخاص لفيلم البعض "لا يذهب للمأذون مرتين" الذي تشارك فيه كضيفة شرف، معربة عن اعتزازها بالمشاركة بمشهد واحد في فيلم بطله كريم عبد العزيز.

وحضر النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المقام بإحدى سينمات المعادي.

وروج عبد العزيز لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم وكتب معلقا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين ..7/7 إن شاء الله بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.