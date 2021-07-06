"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.

وروج عبد العزيز لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم وكتب معلقا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. 7/7 إن شاء الله بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى والكدوانى فى العرض الخاص لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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