شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى والكدوانى فى العرض الخاص لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حضر النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المقام بإحدى سينمات المعادى.
وروج عبد العزيز لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم وكتب معلقا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. 7/7 إن شاء الله بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.
"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.