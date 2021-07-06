شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى مازحا: أنا رحت للمأذون مرة واحدة بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح النجم ماجد الكدواني الصحفيين خلال احتفاله بالعرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، قائلا: أنا رحت للمأذون مرة واحدة بس الحمد لله".

وحضر النجم كريم عبد العزيز والنجمة دينا الشربيني والنجم ماجد الكدواني العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المقام بإحدى سينمات المعادي .

ويحتفل الفنانان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، اليوم الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، داخل إحدى السينمات بمنطقة المعادي.

وروج عبد العزيز لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم وكتب معلقا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين ..7/7 إن شاء الله بجميع دور العرض بمصر والدول العربية".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.