شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يحتفل بقدوم مولودته الأولى "مريم".. ولطيفة: تتربى فى عزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب اللبنانى فارس كرم، عن وصول مولودته الأولى من زوجته هبة عزيز، بعد زواج نحو 15 شهرا، وأطلق عليها اسم "مريم"، ونشر فارس، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد طفلته الرضيعة، صحبها بتعليق: "صرت متلك بى يا بييّ.. مريم يا فرحتى".





فيما هنأت النجمة التونسية لطيفة، الفنان اللبنانى على قدوم مولودته، قائلة من خلال التعليقات: "ربى يحميها ويحفظ لها أطيب وأجدع أب.. تتربى فى عزك".





وكان المطرب اللبنانى فارس كرم، أعلن لأول مرة عن زواجه رسميا، على الهواء بأحد البرامج الفنية، فى مايو 2020، مؤكدا أنه أخذ هذه الخطوة بعد إلحاح والدته عليه، خاصة أن أمنيتها الأولى والأخيرة هى حضور فرحه، موضحا أنه تزوج منذ فترة قريبة جدا بعد شائعة زواجه الأخيرة.





وقال فارس كرم: "أول مرة راح أتكلم فيها وآخر مرة.. ما كنت حابب أتكلم عنها بس عشان الشائعات الكثيرة بأن فارس اتجوز ولا ما اتجوز.. أحب أقولك أنا تزوجت فعلياً نقطة ومن أول السطر".

وأضاف كرم: "أنا تزوجت بعد الشائعات اللى طلعت عليا مو قبلها بس عشان تكونوا على علم"، لافتا أنه يتمنى أن يرزقه الله بطفل ليطلق عليه اسم "كرم" على اسم والده والذى كتب اسمه على يده.