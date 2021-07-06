شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تكشف عن صورة من الذكريات تجمع رجاء الجداوى والساحر ودلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ناهد السباعي عن صورة من دولاب الذكريات تجمع كلاً من النجوم الراحل محمود عبد العزيز، والراحلة رجاء الجداوي، وميرفت أمين، وسمير صبري، ودلال عبد العزيز، ومدحت السباعي.

ونشرت ناهد السباعي الصورة التي جمعت النجوم عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "أجمل صحاب في الدنيا الله يرحمكم ويغفر لكم ويا رب يشفيكي ويعافيكي يا أستاذة دلال وترجع لنا بألف سلامة، رجاء الجداوي، محمود عبد العزيز، مدحت السباعي، دلال عبد العزيز".

وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها يوم 5 يوليو 2020.