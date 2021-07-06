شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يتعافى من إصابة كتفه وفريق Indiana Jones 5 يستكمل التصوير بدونه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي هاريسون فورد قد تعافي من إصابة كتفه، حيث ظهر النجم لأول مرة بدون حمالة كتف منذ إصابته أثناء التدرب على مشهد قتال لـ .Indiana Jones 5

وظهر النجم البالغ من العمر 78 عامًا بإطلالة كاجول عندما خرج في نزهة مع صديق في لندن، وذلك بعد أن قيل إن إصابته أجبرت فريق تصوير الفيلم على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر.

ومع ذلك يبدو أن إنتاج الفيلم لا يزال بكامل قوته، حيث شوهد ما يُعتقد أنه طاقم الفيلم وهم يحملون ديكور الفيلم في جلاسكو والتي تحولت إلى مدينة تصوير.

وظهر النجم العالمى هاريسون فورد مرتديًا "حمالة يد" بعد إصابته فى كتفه أثناء التدرب على مشهد قتال بكواليس فيلم Indiana Jones 5 الأمر الذى أدى إلى تأجيل تصوير مشاهده فى الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.

وظهر الممثل البالغ من 78 عامًا أثناء تجوله فى مايفير، فى لندن، بعدما كان يتابع مباريات التنس فى إحدى الحانات، والتقطت صورًا له وهو يرتدى زيًا غير رسمي، كما ظهر مرتديًا قناع الوجه لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.