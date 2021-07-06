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هاريسون فورد يتعافى من إصابة كتفه وفريق Indiana Jones 5 يستكمل التصوير بدونه.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمي هاريسون فورد قد تعافي من إصابة كتفه، حيث ظهر النجم لأول مرة بدون حمالة كتف منذ إصابته أثناء التدرب على مشهد قتال لـ .Indiana Jones 5

On the mend? On Sunday, Harrison Ford, 78, was seen without his sling for the first time since injuring his shoulder while rehearsing a fight scene for Indiana Jones 5 - he was pictured in London while filming preparations got underway in Glasgow

وظهر النجم البالغ من العمر 78 عامًا بإطلالة كاجول عندما خرج في نزهة مع صديق في لندن، وذلك بعد أن قيل إن إصابته أجبرت فريق تصوير الفيلم  على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر.

ومع ذلك يبدو أن إنتاج الفيلم لا يزال بكامل قوته، حيث شوهد ما يُعتقد أنه طاقم الفيلم وهم يحملون ديكور الفيلم في جلاسكو والتي تحولت إلى مدينة تصوير.

وظهر النجم العالمى هاريسون فورد مرتديًا "حمالة يد" بعد إصابته فى كتفه أثناء التدرب على مشهد قتال بكواليس فيلم Indiana Jones 5  الأمر الذى أدى إلى تأجيل تصوير مشاهده فى الفيلم لمدة ثلاثة أشهر.

وظهر الممثل البالغ من 78 عامًا أثناء تجوله فى مايفير، فى لندن، بعدما كان يتابع مباريات التنس فى إحدى الحانات، والتقطت صورًا له وهو يرتدى زيًا غير رسمي، كما ظهر مرتديًا قناع الوجه لتفادى الإصابة بفيروس .

 

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هاريسون فورد، الذى يلعب دور عالم الآثار المتهور فى الفيلم الجديد، تعرض للإصابة فى مشهد قتال، فيما سيتوقف الآن عن العمل أثناء فترة تعافيه، لكن فى المقابل سيواصل المخرج جيمس مان جولد، تصوير مشاهد أخرى من الفيلم بدون هاريسون فورد.

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وكان موقع "ديلى ميل" البريطاني، كشف - فى وقت سابق - عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام  Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

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الجزء الخامس من "أنديانا جونز" يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذى استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز فى فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم  Indiana Jones 5 القادم، وفقًا لما ذكره موقع  nme.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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