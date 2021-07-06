بالصور| نجوم الفن يحضرون العرض الخاص لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد العرض الخاص لـ "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حضور كوكبة من نجوم الفن، ممن حرصوا على تهنئة صناع الفيلم.

وأقيم العرض، مساء اليوم الثلاثاء في سينما جالكسي بالمعادي، بحضور نجوم الفيلم: كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، المنتج وائل عبدالله، والمؤلف أيمن وتار.

ومن بين الحضور: سوزان نجم الدين، بشرى، هيدي كرم، مراد مكرم، المخرج رامي إمام، المخرج محمد عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، المخرج عمر عبد العزيز.

وحرص على التواجد: شيماء سيف، شريف منير وزوجته، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.