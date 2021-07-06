صور.. مهرجان كان يمنح جودي فوستر السعفة الفخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

منح مهرجان كان السينمائي الدولي النجمة العالمية جودي فوستر السعفة الفخرية.

وقام المخرج بيدرو ألمودوفار بتسليمها الجائزة الشرفية بحضور رئيس لجنة تحكيم المهرجان المخرج سبايك لي، في حفل افتتاح الدورة ٧٤ للمهرجان.

وتشهد ليلة الافتتاح العرض الأول لفيلم "Annette"، بحضور أبطاله وصناعه، أبرزهم النجمة الفرنسية ماريون كوتيار

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة ٧٤ للمهرجان، والتي تقام في الفترة ما بين ٦ إلى ١٧ يوليو، في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، وسط إجراءات وقتئية واحترازية مشددة، بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب جائحة كورونا