كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني يشاهدان "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في عرض خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم منذ قليل، في سينما جالكسي بالمعادي، العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إخراج أحمد الجندي.

وحرص على حضور العرض الخاص نجوم الفيلم: كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني.

كما شهد العرض تواجد منتج الفيلم وائل عبدالله، والمؤلف أيمن وتار، تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزواج وما يتعلق به من قضايا اجتماعية هامة.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للمنتجان لؤي عبدالله ووائل عبدالله.