خاص| زوجة أمل الطائر تنفي زيارة طارق الشيخ له وتوجه رسالة لعبد الباسط حمودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نفت زوجة الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، زيارة الفنان طارق الشيخ لزوجها في المستشفى.

وقالت منال النبوي زوجة أمل الطائر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إن "طارق لم يزور زوجها بالمستشفى، وأن الفيديو المتداول الذي جمعه بزوجها داخل المستشفى، كان من العام الماضي أثناء إصابة زوجها بجلطات أدت إلى دخوله مستشفى المعادي".

ووجهت رسالة لطارق الشيخ، قائلة: "عيب عليك يا طارق إنك تكذب ..ده أمل اللي جابك من الشرابية ومضاك أول عقد عمل .. طارق لم يرفع سماعة التليفون على زوجي منذ دخوله المستشفى، رغم وقوفه بجانبه في بداية حياته حتى شهرته".

وتابعت: "زوجي نقل مؤخرا إلى المستشفى وحالته حرجة جدا، وفي غيبوبة كاملة، ودخل الرعاية المركزة ولا زال بها حتى الآن ولم يخرج منها".

وحول زيارة الفنان عبد الباسط حمودة لزوجها بالمستشفى من عدمه، فأوضحت :"عبد الباسط حمودة مرفعش سماعة التليفون ولا اتصل يطمن على جوزي السنادي ولا السنة اللي فاتت لما دخل المستشفى، ومسألش رغم إنه كان السبب في نجاحه مع الجمهور ".

وتابعت :"حكيم وهدى والملحنة حنين علي.. مش سايبيني لوحدي، وعلى تواصل دائم معي منذ دخول زوجي المستشفى".

واستكملت: "أمل الطائر، دايما كان بيقول( بقالي ٤٠ سنة فن مطلعتش غير بحكيم)، لأنه دايما كان بيسأل عليه.. ومنذ دخول زوجي المستشفى، حكيم كل يوم بيكلمني مرتين أو ٣ مرات يطمن عليه، و هدى بتكلمني دايما وتشوفني لو محتاجة حاجة، والملحنة حنين علي واقفة جنبي ومش سايباني، وأيضا الملحن حسن إش إش، والمطرب حمدي الغريب".

وأضافت: "تليفونات أمل معايا، وبتجيني مكالمات كتير من مطربين من برة مصر، ومنها مكالمات من أمريكا، والسعودية، وغيرها، بيطمنوا على أمل الطائر، لأنهم اشتغلوا معاه قبل كدا وفيه عشرة بينهم ".

وكان الفنان طارق الشيخ، نشر مؤخرا فيديو له عبر حسابه على فيسبوك، وهو يتواجد بجانب الشاعر أمل الطائر داخل المستشفى، ويغني له أغنية (حالياً بالأسواق) التي تعاونا فيها سويا وحققت نجاح كبير عقب طرحها، وهو ما اضطر زوجته لتوضيح الحقيقة وتكذيبه بأنه لم يزور زوجها منذ دخوله المستشفى.

الشاعر أمل الطائر، كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى إحدى مستشفيات المعادي، وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكري، أذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك جلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية.

الشاعر أمل يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، كتب ما يزيد عن الـ 700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته ،نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، ابوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، انغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وأخرون.