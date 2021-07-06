فن ومشاهير

"العدل جروب" تنشر بوستر مسرحية "كوكو شانيل" لـ شريهان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت شركة "العدل جروب"، عن بوستر مسرحية "كوكو شانيل" للنجمة الكبيرة شريهان.

ونشر حساب الشركة، عبر موقع "إنستجرام"، بوستر المسرحية، مصحوبا بتعليق: "اللحظة اللي طال انتظارها أخيرا جت.. استنوا العرض الأول لـ كوكو شانيل يوم ٢٠ يوليو على شاهد vip".

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي "كوكو شانيل" يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في ، من إنتاج شركة "العدل جروب"، تأليف مدحت العدل، وتصوير كريم نور.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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