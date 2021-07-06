جهاد حسن تشارك في مسلسل "60 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة جهاد حسن في مسلسل "60 دقيقة" وتواصل تصوير مشاهدها حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتجسد بطولة مسلسل "60 دقيقة" الفنانة ياسمين رئيس، وتظهر خلاله بشخصية فتاة تدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

بينما يؤدي الفنان محمود نصر في المسلسل دور طبيب نفسي شهير يعيش حياة هادئة مستقرة، قبل أن يتعرض مع زوجته التي تؤدي دورها ياسمين رئيس إلى حادثٍ يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل "60 دقيقة" مكون من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

مسلسل 60 دقيقة بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا وآخرون تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

الجدير بالذكر أن جهاد حسن شاركت في مسلسل "ضرب الرمل" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وهو مأخوذ قصته من عمل روائي من ثلاثية ضرب الرمل للروائي محمد المزيني، وبطولة خالد عبد الرحمن، ريتا حرب، محمد الطويان وغيرهم ومن إخراج ماجد الربيعان.