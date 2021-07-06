رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين الذكرى الأولى على رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ونشرت "رانيا" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت : "الحلوة رجاء الهانم طنط رجاء ست الستات أكيد أنت في مكان أحسن، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويسكنك فسيح جناته ويبدلك دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك واللهم انزلها منزلا مباركا وأنت أكرم الأكرمين".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".