كل ما تريدون معرفته عن مهرجان أفلام السعودية 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:47 مساءً - تقام الدورة السابعة لمهرجان أفلام السعودية في الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2021م في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء). حيث يأتي المهرجان من تنظيم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء" بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.





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ويعرض المهرجان الذي يستمر 7 أيام، روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلمًا سعوديًا ما بين أفلام مرشحة للنخلة الذهبية، وأفلام موازية قصيرة وطويلة، و21 فيلمًا خليجيًا لتعزيز الترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام، كما ستقدم 4 ورش تدريبية في المجال السينمائي، و3 ندوات ثقافية، وسينما الصحراء، إضافة إلى نشر 6 كتب، تشمل كتبًا مطبوعة ونسخاً رقمية ضمن مسار الإصدارات المعرفية لهذا العام، إذ ستعرض جميع البرامج عبر قناة المهرجان على اليوتيوب.



وتضم لجنة تحكيم الأفلام المخرج والكاتب السعودي علي الكلثمي، إلى جانب كل من الفنانة المصرية بشرى والمخرجة التونسية كوثر بن هنية و الفنان الأردني منذر رياحنة والناقدة السينمائية الأمريكية Deborah Young.



مسابقة الأفلام



تعتبر «مسابقة الأفلام» البرنامج الرئيسي في المهرجان، والذي سيتم فيه عرض الأفلام المرشحة في المسابقات على مدار أيام المهرجان انطلاقاً من ثاني أيام المهرجان وحتى اليوم الخامس، يصاحبه عروض موازية (خارج المسابقة) بالإضافة إلى عروض برنامج سينما الصحراء وبرنامج أفلام الأطفال. كما ستقام وقفة حوارية قصيرة مع مخرجي الأفلام المعروضة للحديث عن تجربتهم والإجابة عن أسئلة الجمهور في نهاية عرض كل مجموعة.

أهداف المهرجان

ويهدف المهرجان إلى رفع مستوى التنافسية والإنتاجية بين صنّاع الأفلام، للحصول على جوائز النخلة الذهبية، ونيل المكافآت المالية لأفضل فيلم طويل، وقصير، ووثائقي، وممثل وممثلة، وموسيقي ومصوّر سينمائي، علاوةً على تكريم لجنة التحكيم، فيما سيكرم الكاتب السينمائي والناقد والمخرج والمنتج السعودي، ورئيس الإنتاج السابق في المعهد البريطاني للأفلام “BFI”، مأمون حسن، والمخرج والمنتج البحريني والرائد في صناعة الأفلام، الدكتور بسام الذوادي، تقديرًا لمسيرتهما الفنية.



ويتضمن المهرجان عرض سينما الصحراء في عمل فني تفاعلي مستوحى من جبل طويق بأصالته ورسوخه، إضافة إلى إصدار كتاب تحت عنوان "السينما والصحراء ودليله"، يجمع بحوثًا ومقالات ودراسات، ولقاءات مع الرحّالة والمصورين الذين وثّقوا جماليات الكتاب، كذلك الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل 5 سيناريوهات، والمتأهلين لمعمل تطوير السيناريو، فيما سيشهد المهرجان تدشين "سوق الإنتاج"، الذي يضمّ 24 شركة إنتاج محلية وعربية وعالمية، ستستقبل مشاريع الأفلام الطويلة خلال فترة المهرجان؛ لتمنحها فرصة التمويل للتطوير أو الإنتاج، ويأتي هذا المسار امتدادًا لرؤية المهرجان ليكون حلقة الوصل، ومنصة تعاقدية لدعم القطاع، وحافزًا رئيسيًا لازدهار صناعة الأفلام في المملكة.

ويعد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" إحدى دور إنتاج الأفلام الرائدة في السعودية، حيث أنتج 20 فيلمًا حصلوا على 15 جائزة محلية وعالمية، ويقدم المركز دعمًا لصناعة الأفلام في المملكة، وهو الأمر الذي أدّى إلى ظهور العديد من الإنتاجات التي نالت الأوسمة والجوائز من مهرجانات أفلام محلية وعالمية.



نبذة عن المهرجان



مهرجان أفلام السعودية أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام. يسعى المهرجان ليكون محركاً لصناعة الأفلام ومعززاً للحراك الثقافي في المملكة، وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام، والإحتفاء بأفضل الأفلام. يسعى مهرجان أفلام السعودية إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام منذ انطلاقه في دورته الأولى في عام 2008 وحتى دورته السادسة في عام 2020. المهرجان يأتي ضمن خطة على مدار العام تعطي أصحاب المواهب في صناعة الأفلام العديد من الفرص الكثيرة للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين في هذا المجال، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.



