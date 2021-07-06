كيت ميدلتون تدخل العزل الذاتي بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:47 مساءً - أصبحت "كيت ميدلتون" هي الأحدث في العائلة المالكة التي دخلت الحجر الصحي بفضل قواعد اختبار Covid - على الرغم من حصولها على جرعات اللقاح، وأربعة اختبارات Covid سلبية في الأسبوع الماضي وعدم وجود أعراض.

الأمير ويليام في إحتفاله بالعيد رقم 73 لـNHS- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستجرام



وبحسب موقع "ديلي ميل" تعزل دوقة كامبريدج نفسها في قصر كينسينغتون بعد تنبيهها بشأن الاتصال بشخص مصاب بـ Covid بعد ظهر يوم الجمعة - بعد أن أمضت معظم اليوم في بطولة ويمبلدون مع كبار الشخصيات بمن في ذلك اللاعب المعتزل "تيم هينمان" والمدرب السابق"جو ويكس"، وهذا يعني أنه يجب عليها الحجر الصحي لمدة عشرة أيام حتى لو كانت نتيجة اختبارها سلبية.

عائلة كامبريدج سعداء من نتيجة المباراة- الصورة من موقع New my royals



بيان قصر كنسينغتون

قال قصر كنسينغتون في بيان: "في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته فيما بعد بـ Covid-19. صاحبة السمو الملكي لا تعاني من أي أعراض، ولكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة وتعزل نفسها في المنزل."

الأمير ويليام في إحتفاله بالعيد رقم 73 لـNHS- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستجرام



ولم يكشف قصر كنسينغتون عن مكان أو متى بالضبط كان الاتصال، يقول فقط أنه كان الأسبوع الماضي. وكانت المشاركات العامة الوحيدة لـ"كيت" في الأسبوع الماضي، مع "ويليام" و"جورج" في فوز إنجلترا التاريخي على ألمانيا يوم الثلاثاء في نادي ويمبلي، وفي نادي عموم إنجلترا يوم الجمعة حيث بطولة ويمبلدون.

دوقة كامبريدج بجانب لاعب التنس البريطاني السابق تيم هينمان وسالي بولتون- الصورة من موقع ميرور



وقال مصدر بالقصر إن الدوقة خضعت للإختبار السريع Rapid Test قبل المهمتين، وكان كلاهما سلبيًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم اختبار الدوقة مرتين أسبوعياً من خلال الإختبار السريع كجزء من نظام اختبار الأسرة الملكية، مما يعني أنها خضعت لأربعة اختبارات سلبية في ذلك الوقت.

كيت تتعلم تقطيع الفراولة- الصورة من موقع ميرور



إلتزامات "كيت" خلال أسبوع

أمضت "كيت" وقتًا بالقرب من مجموعة من كبار الشخصيات بمن في ذلك "ديفيد بيكهام" و"إد شيران" في ويمبلي و"تيم هينمان" و"جو ويكس" في ويمبلدون.

كيت وويليام وابنهما جورج يشاهدون المبارة بين إنجلترا وألمانيا - الصورة من موقع New my royals



لكن من غير المعروف ما إذا كانت نتيجة اختبار أي منهم إيجابية لفيروس كورونا، أو ما إذا كان الاتصال قد جاء عن طريق صديق أو أحد الموظفين أو أحد الوالدين في المدرسة الأسبوع الماضي، وذهبت الدوقة إلى ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء 29 يونيو مع "ويليام" وابنها "جورج" لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا.

وكانت المشاركة العامة الأخرى لـ"كيت" عندما وصلت إلى ويمبلدون يوم الجمعة 2 يوليو في حوالي الساعة 11 صباحًا وانضمت إليها الرئيسة التنفيذية لويمبلدون "سالي بولتون" ولاعب التنس البريطاني السابق "تيم هينمان" في ملعب خارجي لمشاهدة جيمي موراي يلعب في الزوجي. وقامت أيضًا بجولة في قاعة اجتماعات SW19 الرياضية في متحف ويمبلدون للتنس.

تم تصويرها أيضًا وهي تضحك وتبتسم وهي تعد حلويات الفراولة في نادي All England Lawn Tennis قبل أن تتوجه إلى Royal Box ثم غادرت حوالي الساعة 5 مساءً. ومن غير المعروف ما إذا كانت قد حضرت أي أحداث أخرى الأسبوع الماضي.

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كونها في الحجر الصحي يعني أن "ويليام" سيكون وحده في الإحتفال بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، حيث كان من المقرر أن يحضر الزوجان قداس شكر في كاتدرائية القديس بولس هذا الصباح قبل أن يستضيفا حفل شاي بعد الظهر في قصر باكنغهام بهذه المناسبة. لكن بدلاً من ذلك ، سيكون دوق كامبريدج الآن بمفرده.