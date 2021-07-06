مهرجان كان السينيمائي أكثر إلتزامًا بالبيئة هذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:47 مساءً - أينما كنا في العالم، فإننا نواجه تحديات بيئية حاسمة. في عام 2021، وإدراكًا لدوره وواجباته، وضع مهرجان كان سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق فعاليات ثقافية ملتزمة بحملات بيئية.

وبالتالي، يعتزم مهرجان كان بدء العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مع التزام أكبر بالمسؤولية البيئية والعمل: المسؤولية لأن الوقت قد حان لطريقة مختلفة جذريًا لإنتاج حدث دولي كبير. والعمل من خلال إجراءات قوية وغير مسبوقة تم وضعها للمهرجان الرابع والسبعين الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 17 يوليو 2021.



مهرجان كان يواجه تحدٍ بيئي

بيان رئيس المهرجان و المندوب العام- الصورة من موقع مهرجان كان



بعد عدة أشهر من التحضير مع شركة Green Événements الاستشارية - التي تعمل على جعل نظام الحياة أكثر صداقة للبيئة - وبدافع من تصميم الفريق المنظم، سيوحد المهرجان جهود جميع المعنيين، من المهنيين ورواد المهرجان والشركاء الرسميين ومقدمي الخدمات، مهمة إعادة التفكير بالكامل في طريقة عمل المهرجان في الحفاظ على البيئة مع الوفاء بتاريخه وتقاليده وطموحاته التي تقوم عليها أسطورة كان.

في السنوات الأخيرة، اتخذ المهرجان سلسلة من الإجراءات، للحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الكربون وإعادة تدوير النفايات. وفي عام 2021، قرر المهرجان المضي قدمًا، مع طموح قوي ومتجدد لدمج المتطلبات البيئية في طريقة تنظيم الحدث.



اعتبارًا من عام 2021 سيتخذ مهرجان كان إجراءات مهمة

إلتزام مهرجان كان بالبيئة- الصورة من موقع مهرجان كان-



1- إعتماد أسطول من السيارات الرسمية مكونة من 60٪ من سيارات كهربائية أو هجينة (كهربائية مع الوقود) وذلك للحد من إنبعاث الغازات السامة الناتجة من عوادم السيارات.

2- تخفيض بنسبة 50٪ في الطباعة الورقية، وتقليل عدد المطبوعات والتوزيع الشخصي في الموقع، بحيث سيكون أكثر إصدارات المهرجان متاحًا عبر الإنترنت.

3- القضاء التام على زجاجات المياه البلاستيكية (أكثر من 22 ألف زجاجة في عام 2019).

4- انخفاض بنسبة 50٪ في حجم السجادة الحمراء المستخدمة، والتي يمكن إعادة تدويرها بالكامل.

5- تخفيض حجم السجاد المستخدم في مناطق Village International بنسبة 24٪.

6- التموين المسؤول: يلتزم كل متعهد بالمواصفات التي تشجع على استخدام المنتجات الموسمية الطازجة ،تقديم بدائل نباتية، ومحاربة النفايات من أجل الحد منها.

7- الحفاظ على معدل استرداد النفايات لإعادة تدويرها في استعادة المواد والطاقة.

8- مساهمة بيئية من المهرجان للتعويض عن أثر إنتاج الحدث (التحضير والتجميع، الوسائل التقنية ، المنتجات الثانوية).

9- زيادة الوعي بالإجراءات المسؤولة عن البيئة بين الفريق المنظم والعارضين في Marché du Film ومقدمي الخدمات والأشخاص المعتمدين.

10- مساهمة بيئية بقيمة 20 يورو من رواد المهرجان لتعويض أثر سفرهم وإقامتهم.

11- حافز سهل للتنقل بفضل تصريح التنقل من خلال وسائل النقل العام في مدينة كان.

وبصدد هذه الإجراءات صدر بيان عن رئيس المهرجان "بيير ليسكيور" والمندوب العام " وتيري فريمو" جاء فيه: "التحدي ضخم، لكننا سننجح ويجب علينا أن ننجح، كل عام أكثر قليلاً، كل عام أفضل قليلاً. اليوم، نتخذ خطوة مهمة وطموحة للغاية. سنقدم تقارير عنها بانتظام، وبطرق عملية للغاية. الدورة الرابعة والسبعون ستبشر بالمستقبل لمهرجان سيمضي قدمًا.

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