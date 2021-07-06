جناح سعودي خاص في مهرجان كان السينمائي 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:47 مساءً - في خطوة لإبراز جهود السعودية في مجال صناعة الأفلام، وخلق فرص للتعاون مع صناع السينما في العالم ،أعلنت هيئة الأفلام بوزارة الثقافة عن الاستعداد لحضورها الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 74 التي ستقام خلال الفترة من 6 وحتى 17 يوليو 2021م، وذلك من خلال جناح خاص بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة في قطاع الأفلام في السعودية بقيادة هيئة الأفلام وزارة الاستثمار، الهيئة الملكية للعلا، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مجموعة قنوات MBC، إثراء، شركة نيوم، أفلام نبراس، cinewaves، تلفاز 11، Arabian Pictures، ومجموعة من صنّاع الأفلام والمستثمرين السعوديين .



ويستعد الجناح السعودي الذي سيظهر بتصميم عصري لافت في الفعالية العالمية الأبرز في صناعة السينما ، إلى إقامة عدد من البرامج والندوات واللقاءات التي تهدف لخلق مساحات للحوار والمناقشة حول آفاق صناعة الأفلام السعودية وإتاحة المجال لعرض الفرض الاستثمارية في صناعة الأفلام السعودية وتمكين الشركات المتخصصة بصناعة الأفلام لعقد اجتماعات وندوات مع نظيراتها لجذب المستثمرين إلى السعودية بما تملكه من بيئة إنتاجية واعدة ومواقع تصوير مميزة ومحفّزات داعمة.،.حيث تستضيف هيئة الأفلام في 8 يوليو ندوة بعنوان "تعرف على صناعة الأفلام السعودية"، فيما تُنظم "أفلام العُلا" لقاءً بعنوان "تعرف على المنتجين" في 9 يوليو، كما سينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" حفلاً يوم 11 يوليو للإعلان عن مشاريعهم السينمائية القادمة، بالإضافة إلى لقاءات شركاء النجاح، والاحتفاء بالمشاركين.