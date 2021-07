اليوم انطلاق مهرجان كان السنيمائي الدولي في نسخته الـ74

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:47 مساءً - مهرجان كان يعود من جديد! تنطلق اليوم فاعليات أهم مهرجان في العالم، مهرجان كان السنيمائي الدولي، في نسخته الـ74 في الفترة من 6 إلى 17 يوليو بعد تأخير دام 14 شهرًا بسبب الوباء الذي فرض إلغاء المهرجان العام الماضي حسبما ذكر موقع "Sooke News Mirror".



أجواء المهرجان

مهرجان كان في نسخته الـ72- الصورة من موقع indiewire



يعود الزائرون إلى شواطئ المدينة وتتجول العائلات على شواطئ كان مع انطلاق موسم العطلة الصيفية في فرنسا هذا الأسبوع.

وبهذه المناسبة، التقط السائحون صورًا ذاتية أمام لافتة المهرجان التي رُفعت يوم الأحد حيث تزينت المدينة بأشجار النخيل وطيور النورس.

لقد حان الوقت لتجار المدينة وأصحاب الفنادق والمطاعم، الذين يأملون أن تنذر عودة بريق المهرجان وعائداته بنهضة أوسع للمنطقة ولعالم الثقافة الفرنسي بعد عام مدمر بشكل استثنائي.



المهرجان والإلتزام بالقواعد الصحية

مهرجان كان السنيمائي في نسخته 74- الصورة من موقع CBC



يُلزم المهرجان إرتداء أقنعة الوجه أثناء التواجد في أحداث المهرجان، ويتعين على الحضور اختبار COVID كل 48 ساعة. لكن يمكن لرواد السينما الجلوس بجانب بعضهم البعض، كما ليس للمهرجان أي عنصر افتراضي.



كلمة المدير الفني للمهرجان

مهرجان كان السنيمائي في نسخته 74- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام



وبمناسبة إفتتاح المهرجان، ألقى "تييري فريمو"، المدير الفني للمهرجان، كلمة للصحافة ووصف البروتوكولات التي كانت تتطور.

قال فريمو: "قلنا دائمًا في العام الماضي أنه إذا تم إلغاء المهرجان، فذلك لأن الوضع كان أكثر خطورة من وجود مهرجان سينمائي هو أيضًا أكبر مهرجان في العالم. وكان الوضع، كما تعلمون، خطيرًا. لم ينته الأمر. لم يتم التغلب على الوباء. لكن هذا العام، سيتعين علينا توخي الحذر - أن نكون عقلانيين وأن نكون حذرين للغاية."

رئيس لجنة التحكيم

مهرجان كان السنيمائي الدولي- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام



سيكون المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي "سبايك لي" رئيس لجنة التحكيم لمهرجان كان للمرة الثانية بعد أن تمت دعوته في مارس 2021، حيث كان من المفترض أن يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2020.

وسيرافق "سبايك لي" ضمن لجنة التحكيم خمس نساء وأربعة رجال بينهم نجم السينما الكورية الجنوبية الممثل "سونغ كانغ" الذي أدى دور رب الأسرة في فيلم "Parasite"، والمغنية "ميلين فارمر".



فيلم الإفتتاح

مهرجان كان السنيمائي في نسخته 74- الصورة من موقع CBC



سيكون الفيلم الموسيقي "Anette" الذي طال انتظاره للمخرج الفرنسي "ليوس كاراكس" هو الفيلم الافتتاحي للمهرجان، بعد أن تم الإعلان عن الاختيار الرسمي في 3 يونيو 2021.

تم تعيين العرض الأول لفيلم "Anette" في الأصل في مهرجان كان السينمائي 2020 ، لكن الوباء ألغى الحدث ودفع العرض الأول له إلى عام 2021. الآن ، سيفتتح الفيلم نسخة 2021 من المهرجان.

كما ستحصل الممثلة والمخرجة الأمريكية "جودي فوستر" - التي مشت على السجادة الحمراء لأول مرة في مدينة كان عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا عندما لعبت دور البطولة في فيلم "Taxi Driver" و الحائزة على الأوسكار - على جائزة السعفة الذهبية Palme d'Or الفخرية.

الأفلام المشاركة

عودة المخرج بونج جون هو للمهرجان ضيفًا له- الصورة من حساب مهرجان كان على إنستغرام



سيظهر أخيرًا عدد من الأفلام ذات العلامات النجمية لعام 2020 في مهرجان كان 2021، جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الأفلام الجديدة تمامًا (بما في ذلك عدد قليل من الأفلام التي تم إنتاجها أثناء الوباء)، ليبلغ عدد الأفلام التي ستُعرض خلال المهرجان - حسب ما ذكر موقع France 24- أكثر من 80، أو حتى 120 في حال احتساب تلك المدرجة ضمن أقسام موازية (العروض الخاصة، الأفلام خارج المنافسة، الأفلام القصيرة والكلاسيكيات).

أما عدد الأفلام المتنافسة على جائزة السعفة الذهبية فهي 24 فيلماً ستمنحها لجنة تحكيم برئاسة المخرج الأمريكي "سبايك لي"، والتي توفر تشكيلة واسعة ومنوعة من المواضيع وهم:

1- "Annette" لـ"ليوس كاراكس" ، فرنسا

2- "The French Dispatch" لـ"ويس أندرسون ، الولايات المتحدة

3- "Benedetta" لـ"بول فيرهوفن" ، هولندا

4- "A Hero" لـ"أصجر فرهادي" ، إيران

5- "Tout s'est Bien Passé" لـ"فرانسوا أوزون" ، فرنسا

6- "Tre Piani" (ثلاثة طوابق) لـ"ناني موريتي" ، إيطاليا

7- "Titane" لـ"جوليا دوكورنو" ، فرنسا

8- "Red Rocket" لـ"شون بيكر" ، الولايات المتحدة

9- "Petrov's Flu" لـ"كيريل سيريبرينكوف" ، روسيا

10- "Par un Demi-Clair Matin" لـ"برونو دومون" ، فرنسا

11- "Nitram" لـ"جوستين كورزل" ، أستراليا

12- "Memoria" لـ"أبيتشاتبونج ويراسيثاكول" ، تايلاند

13- "Lingui" لـ"محمد صالح هارون" ، تشاد

14- "Les Olympiades" لـ"جاك أوديار" ، فرنسا

15- "Les Intranquilles" (The Restless Ones) لـ"يواكيم لافوس" ، بلجيكا

16- "La Fracture" لـ"كاثرين كورسيني" ، فرنسا

17- "The Worst Person in the World" لـ"يواكيم تريير" ، النرويج

18- "Compartment No 6" لـ"جوهو كوزمانين" ، فنلندا

19- "Casablanca Beats" لـ"نبيل عيوش" ، فرنسا-المغرب

20- "Ahed's Knee" لـ"ناداف لبيد" ، إسرائيل

21- "Drive My Car" لـ"ريوسوكي هاماجوتشي" ، اليابان

22- "Bergman Island" لـ"ميا هانسن لوف" ، فرنسا

23- "The Story of My Wife" لـ"الديكو انيدي" ، المجر

24- "Flag Day" لـ"شون بن" ، الولايات المتحدة

