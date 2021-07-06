شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: دورى فى “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لا علاقة له بعمرو أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم كريم عبد العزيز العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” المقام بإحدى سينمات المعادى، وكان فى استقباله الكاميرات والمعجبين الذين حرصوا على تحيته بدوره الجديد.

وقال كريم عبد العزيز أمام كاميرات القنوات والصحف التي استقبلته بمجرد وصوله إن شخصية "الأصلع" في الفيلم ليس لها علاقة بالإعلامي عمرو أديب، حيث إنه يجسد من خلال العمل شخصية إعلامى أصلع، الأمر الذى ربطه البعض تشبيها بالإعلامى عمرو أديب وهو ما نفاه كريم عبد العزيز جملة وتفصيلا.

ويحتفل الفنانان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، اليوم، الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، داخل إحدى السينمات بمنطقة المعادي.

وروج عبد العزيز لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم وكتب معلقا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين ..7/7 إن شاء الله بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.