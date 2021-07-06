شكرا لقرائتكم خبر عن افتكرته أمير طلع سائق .. حكاية الشحرورة صباح مع لهيب الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إزدياد حرارة الجو واشتداد لهيب الصيف يلجأ الكثيرون إلى المصايف للاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر ومناظره الجميلة ويحملون معهم خلال هذه الفترات أجمل الذكريات وأطرف المواقف والحكايات التى تظل فى ذاكرتهم دائماً، وبحسب القدرة المالية لكل فرد وأسرة يختار الناس مصايفهم سواء المصايف الشعبية أو الفاخرة مرتفعة التكاليف، وهناك من يفضلون أن يقضوا فترات الصيف والاستجمام خارج البلاد.

وكذلك كان نجوم الزمن الجميل يحتفظون بالعديد من الذكريات التى مرت عليهم فى لهو الصيف أو أثناء قضاء أيامه فى المصايف المختلفة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 ذكرت المجلة عدداً من المواقف والذكريات لنجوم الزمن الجميل مع لهيب الصيف، تحت عنوان " الصيف حب ومقالب وذكريات"

وكان من بين هؤلاء النجوم الشحرورة صباح التى حكت موقفاً وذكرى لا تنساها حدثت لها خلال أيام الصيف فى صباها.

وقالت الشحرورة :"كانت لعبتى المفضلة فى فصل الصيف وأنا فى سن الرابعة عشر هى ركوب الدرجات والطواف بها حول جبال لبنان، وذات يوم خرجت بدراجتى أمارس هوايتى المحببة، وفجأة اصطدمت الدراجة ووقعت أمام قصر أحد الأثرياء وجرحت ساقى".

وتابعت الفنانة الكبيرة صباح:" أسرع إلى شاب وسيم يساعدنى على النهوض، ولما وقفت لاحظ أن ساقى أصيبت بجروح، فنادى على خدم القصر بلهجة قوية أرستقراطية، فأسرعوا إليه ، وانحنى خادم منهم وهو يستمع لأوامر الشاب الوسيم وهو يطالبهم بإحضار وسائل الإسعاف، وظل الشاب الوسيم يضمد جراحى بنفسه وسألنى عن اسمى واسم أبى، وعرف أننا نصطاف فى هذه القرية".

واستكملت صباح حكايتها مع الشاب الوسيم قائلة:" بعدما ودعنى الشاب واطمئن على وصلت إلى بيتنا وحكيت لأبى ما حدث ، ولم أنم فى هذه الليلة وأنا أفكر فى هذا الشاب الوسيم الأرستقراطى صاحب العود الفارع الذى أصبح فتى أحلامى".

وأوضحت انها اقترحت على والدها أن يذهبا إلى القصر مرة ثانية لتوجيه الشكر لهذا الشاب على ما فعله معها، وبالفعل ذهبت الشحرورة مع والدها إلى القصر لتصدمهما مفاجئة أربكتهما بعدما عرفا أن هذا الشاب ليس ابن صاحب القصر وإنما سائقه، وتبددت أحلام الشحرورة فى الأمير الوسيم فتى الأحلام.