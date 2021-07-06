شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يمنح جودى فوستر السعفة الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان كان السينمائى في دورته الـ74 النجمة جودي فوستر السعفة الفخرية، وقام المخرج بيدرو ألمودوفار بتسليمها الجائزة الشرفية بحضور رئيس بجنة تحكيم المهرجان المخرج سبايك لى.

وكانت السجادة الحمراء لمهرجان كان شهدت حضور النجمة ماريون كوتيار، والتي لبت رغبة الجمهور فى التقاط الصور، والنجم آدم درايفر نجم فيلم الافتتاح.

فيما شهدت السجادة حضور كل من المخرج الكوري يونج جون وجيسيكا شاستين، والمخرج بيدرو ألمودوفار وعدد كبير من صناع ومحبي السينما.

وتشهد ليلة الافتتاح العرض الأول لفيلم "Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74،

وتدور أحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.