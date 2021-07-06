شكرا لقرائتكم خبر عن ماريون كوتيار بطلة فيلم الافتتاح تخطف الأنظار فى كان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية ماريون كوتيار الأنظار أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، حيث ارتدت فستانا فضيا بدت فيه مثل حورية البحر، ولم تتكلف في موضع مكياج صارخ، واكتفت بجمالها الطبيعي مع لمسة مكياج رقيقة مثل إطلالتها.



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (1)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (2)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (3)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (4)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (5)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (6)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (7)



ماريون كوتيار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي (8)

وسارت ماريون بطلة فيلم افتتاح المهرجان علي السجادة الحمراء وسط صيحات جمهور المهرجان الملتف حول سياج السجادة، ثم توقفت لالتقاط الصور، امام عدد كبير من المصورين من كل أنحاء العالم.

وتدورأحداث فيلم الافتتاح " Annette" بطولة ماريون كوتيار، في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض في فرنسا، غدا الأربعاء ثاني يوم افتتاح المهرجان، في حين سيعرض في المملكة المتحدة وأيرلندا في 3 سبتمبر، والفيلم واحد من 24 فيلما يتنافس على السعفة الذهبية .

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