شكرا لقرائتكم خبر عن هيلين ميرين وبيلا حديد على السجادة الحمراء بـ مهرجان كان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت عدد من نجمات هوليوود فى حفل افتتاح مهرجان كان فى دورته الـ74، حيث شهد السجادة الحمراء، حضورا مميزا للنجمة العالمية هيلين ميرين، والتى أطلت بفستان لونه أصفر، وزينت إطلالتها بعقد من أحجار الزمرد، فى حين لم تفوت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد حفل الافتتاح، وارتدت فستانا من اللونين الأبيض والأسود.



السجادة الحمراء لمهرجان كان



بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي



هيلين ميرين في كان السينمائي

وانطلق اليوم مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ74 التى تقام فى الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو فى قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين فى قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

ومن المفترض ألا يحدَد سقف لعدد الحضور فى الصالات، لكن سيكون على الراغبين فى مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائى فى وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذى يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لى والذى سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.