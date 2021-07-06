شكرا لقرائتكم خبر عن بين "الاختيار 2" و"القرار" .. الدراما تحكى انتصار المصريين فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون خلال الأيام الحالية بالذكرى الثامنة علي ثورة 30 يونيو وبالتزامن مع مرور 8 سنوات علي الثورة كانت الدراما المصرية سواء التلفزيونية أوالوثائقية علي موعد مع طرح أعمال فنية تتناول أحداث الثورة، وتوضح كيف نجحت إرادة المصريين بقيادة جيشهم الوطنى فى القضاء علي حكم الجماعة الإرهابية.

ظهر ذلك خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال عرض مسلسل "الاختيار2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والذي بدأت أحداث حلقته الأولي بشكل متواز، بين الأحداث في سيناء والقاهرة أثناء فترة العزل في 2013، والتي تعتبر من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد، وأوضح المسلسل خلال باقى أحداثه كيف استطاعت الشرطة المصرية مواجهة الإرهاب والقضاء علي الكثير من البؤر الإرهابية التي هددت أمن البلاد.

واحتفالا بالذكرى الـ8 لثورة 30 يونيو عرض الفيلم الوثائقي "القرار" للمخرج مروان حامد، والذي ضم لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة، واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة والشعب المصرى، كما يرصد الفيلم استهداف الجماعة الإرهابية للمساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والقضاء علي العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى أراء بعض المنشقين عن الجماعة وكشف خططهم الخبيثة.