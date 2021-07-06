شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لي رئيس لجنة تحكيم "كان" ببدلة ونظارة فوشيا على السجادة الحمراء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المخرج العالمى سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان، إلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، وكان وصل المخرج ملفت للغاية، حيث ارتدى بدلة لونها فوشيا ونظارة شمسية من نفس اللون، وقبعة من اللون الأسود، وهو ما جعله الأكثر تميزا وسط أعضاء لجنة تحكيم المهرجان فى دورته الـ74.



سبايك لي رئيس مهرجان كان في ليلة الافتتاح



سبايك لي رئيس مهرجان كان في ليلة الافتتاح



سبايك لي رئيس مهرجان كان في ليلة الافتتاح



سبايك لي رئيس مهرجان كان في ليلة الافتتاح

وانطلق اليوم مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ74 التى تقام فى الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو فى قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين فى قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

ومن المفترض ألا يحدَد سقف لعدد الحضور فى الصالات، لكن سيكون على الراغبين فى مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائى فى وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذى يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لى والذى سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.