شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماريون كوتيار تلبى رغبات المعجبين بالتقاط الصور معها بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور النجمة ماريون كوتيار، والتي لبت رغبة الجمهور فى التقاط الصور، والنجم آدم درايفر نجم فيلم الافتتاح، إضافة لحضور المخرج سبايك لى.

فيما شهدت السجادة حضور كل من جودي فوستر وهي النجمة الشرفية للمهرجان، حيث يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية، و المخرج الكوري يونج جون وجيسيكا شاستين، والمخرج بيدرو ألمودوفار وعدد كبير من صناع ومحبي السينما.

يقام اليوم الثلاثاء العرض الأول لفيلم " Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وسيكون عرض الفيلم مميزا، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب الجائحة، لذلك يتشوق صناع ومحبو السينما لمشاهدة نجوم الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان كان.

وتدور أحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.