شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لى ولجنة تحكيم مهرجان كان على السجادة الحمراء للدورة ال 74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور المخرج سبايك لى، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم والتي تضم كلا من ميلين فارمر وجيسيكا هسنر وماجي جيلنهال وماتي ديوب وميلاني لوران وطاهر رحيم وسونج كانج هو، وكليبر مندونسا.

فيما شهدت السجادة حضور كل من جودي فوستر وهي النجمة الشرفية للمهرجان حيث يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية، والمخرج الكوري يونج جون وجيسيكا شاستين، والمخرج بيدرو ألمودوفار وعدد كبير من صناع ومحبي السينما.

يقام اليوم الثلاثاء العرض الأول لفيلم " Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وسيكون عرض الفيلم مميزا، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب جائحة كورونا.

وتدور أحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.