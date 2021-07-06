شكرا لقرائتكم خبر عن جودى فوستر تتألق على السجادة الحمراء لمهرجان كان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان حضور النجمة جودي فوستر، وهي النجمة الشرفية للمهرجان، حيث يمنحها المهرجان السعفة الذهبية الفخرية، وشهدت السجادة حضور كل من المخرج الكوري يونج جون وجيسيكا شاستين، والمخرج بيدرو ألمودوفار وعدد كبير من صناع ومحبي السينما، حيث اصطف الجمهور على جانبي الطريق للحصول على توقيعات النجوم.

يقام اليوم الثلاثاء العرض الأول لفيلم " Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وسيكون عرض الفيلم مميزا، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب جائحة كورونا، لذلك يتشوق صناع ومحبو السينما لمشاهدة نجوم الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان كان.

وتدور أحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي في وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذي يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي والذي يترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.