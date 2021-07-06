شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا تشاستين بإطلالة صيفية ساحرة فى افتتاح مهرجان كان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية جيسيكا شاستين بإطلالة ساحرة عند وصولها للسجادة الحمراء في اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي 2021، وبدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا فى إطلالة صيفية رائعة وهي ترتدي فستانًا بألوان زاهية، ولوحت بيدها أمام الكاميرات في ليلة افتتاح مليئة بالنجوم.

جيسيكا شاستين في مهرجان كان

اطلاله صيفية ساحرة لجيسيكا شاستين في المهرجان

جسيكا شاستين في أول ايام مهرجان كان السينمائي.

ستعود النجمة العالمية جيسيكا شاستين إلى مهرجان كان السينمائي 2021 في دورته الـ74 ، لتلعب دورًا جديدًا، فحسب موقع wwd، تم اختيار المرشحة مرتين لجائزة الأوسكار ، عرابة كأس شوبارد للاحتفال بالذكرى العشرين للجائزة.

جيسيكا شاستين

وينطلق اليوم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 التي تقام في الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين في قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

بوستر المهرجان

من المفترض ألا يحدَد سقف لعدد الحضور في الصالات، لكن سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي في وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذي يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي والذي سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.

كما حذر رئيس مهرجان كان بيار ليسكور قبل افتتاح الملتقى السينمائي قائلا: "لن يكون بإمكاننا التصرف بإهمال"، ومن المتوقع أن تكون السهرات الشهيرة التي تزيد من رونق هذا الحدث السنوي أكثر انتقائية مع الحد من عدد المشاركين فيها.

وسيكون افتتاح المهرجان لفيلم لمخرج فرنسي هو "أنيت" لليوس كاراكس، من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، مع فرقة "سباركس" الأميركية الشهيرة التي تولت السيناريو والموسيقى.