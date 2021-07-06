شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو ألمودوفار يصل مهرجان كان لحضور الدورة الـ 74 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار إلى مهرجان كان، وذلك لحضور حفل افتتاح الدورة 74 من عمر المهرجان والتي تنطلق اليوم الثلاثاء، وهو المخرج الذي سبق ومنحه مهرجان فينسيا جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر.



بيدرو

ويقام اليوم الثلاثاء العرض الأول لفيلم " Annette"، وهو فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، وسيكون عرض الفيلم مميزا، نظرا لتأجيل الدورة الماضية من المهرجان بسبب جائحة كورونا، لذلك يتشوق صناع ومحبو السينما لمشاهدة نجوم الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان كان، والذي يمثل عودة المهرجان بقوة بعد توقف الكثير منها بسبب الظروف التي أصابت العالم أجمع.

وتدور أحداث فيلم " Annette" في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.