إلغاء Lovecraft Country بعد موسم واحد بالرغم من المشاهدات العالية

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

قررت الشركة المنتجة لمسلسل Lovecraft Country إلغاء العمل بالرغم من نسبة المشاهدات المرتفعة التى حققها الموسم الأول الذى عرض بداية من 16 أغسطس من العام الماضى 2020، وانتهى عرضه فى 18 أكتوبر من نفس العام.



وصرحت الشركة المنتجة فى بيان مؤكدة "لن نمضي قدمًا بـ موسم ثاني من Lovecraft Country، لكننا ممتنون لتفاني الممثلين الموهوبين وطاقم العمل، ولميشا جرين، التي صنعت هذه السلسلة الرائدة، ونشكركم على الانضمام إلينا في هذه الرحلة"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

واستنادًا إلى رواية مات روف، مزج مسلسل Lovecraft Country بين الرعب الخيالى والواقعى، الذى واجهه السود فى عصر جيم كرو بـ أمريكا، حيث يتبع Atticus Freeman وهو ينضم إلى صديقته Letitia وعمه جورج للشروع فى رحلة على الطريق عبر 1950 Jim Crow Americaبحثًا عن والده المفقود، وبالتالى يبدأ هذا صراعًا من أجل البقاء والتغلب على الرعب العنصرى لأمريكا البيضاء والوحوش المرعبة التى يمكن اقتطاعها من غلاف ورقى لفكرافت.

قام ببطولة المسلسل جوناثان ماجورز، وجورني سموليت، وأونجانو إليس، ومايكل ك.ويليامز، وكورتني بي فانس.