مشاركة ناثانيال أركاند كـ ضيف شرف فى الموسمين الأوليين لـ FBI: Most Wanted

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

انتهى دور الممثل ناثانيال أركاند مسلسل FBI: Most Wanted، وذلك بعد أن ظهر في الموسم الأول، ومن ثم فى ثلاث حلقات من الموسم الثاني، لكن لم يظهر من جديد في أي من الحلقات التالية من الموسم، ليصبح بذلك أحدى ضيوف شرف المسلسل الذى انتهى دورهم، وكان قد بدأ عرض الموسم الثانى من العمل في 17 نوفمبر من عام 2020، وعرضت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من الموسم في 25 مايو الماضى.



وكان قد قرر صناع سلسلة التحقيقات والدراما FBI: Most Wanted تجديد السلسلة بتقديم موسم ثالث من العمل، وهي السلسلة المشتقة من سلسلة الدراما والجريمة FBI، وبدأ عرضها في 7 يناير من العام الماضى 2020.

مسلسل FBI: Most Wanted من بطولة جوليان ماكماهون، كيلان لوتز، روكسي ستيرنبرج، كيشا كاسل هيوز، وناثانيال أركاند مع لورن كاردينال، إيرين بيدارد، وتيري أوكوين، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Tv Series Finale".

تدور سلسلة FBI: Most Wanted حول فريق عمل في مكتب تحقيقات، يتتبع المجرمين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يعمل الوكلاء ذو المهارات العالية في وحدة سرية متنقلة موجودة دائمًا في الشوارع ، ويطاردوا أولئك المجرمين .

ووفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "Tv Series Finale"، فأن العمل يضم جيس لاكروا (مكماهون)، وهو عميل مجتهد، ويحب عمله ولكنه غامض، والذي يشرف على الفريق الذي يضم المحققة شيريل بارنز (ستيرنبرج) ومحللة البيانات هانا جيبسون (كاسل هيوز) وكيني كروسبي (لوتز) ضابط المخابرات العسكرية والقناص كلينتون سكاي (أركاند).