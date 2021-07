أبرز 3 أفلام أسيوية مشاركة فى مهرجان كان السينمائى قبل انطلاقه اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

يعود اليوم مهرجان كان السينمائي بعد عام من الراحة، حيث تم إلغائه العام الماضى بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، ومن ثم تم تأجيله ليقام في يوليو بدلا من إقامته بـ موعده المعتاد في مايو.



وبالتالي فقد جمع المخرج تييري فريمو قائمة رائعة من الأفلام للمنافسة في الفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم، وستكون لجنة تحكيم المهرجان بقيادة سبايك لي والتي تضم الممثل الكوري الجنوبي سونج كانج هو، بطل فيلم Parasite.

وبعد النجاح الذى حققه فيلم Parasite منذ عامين، ينتظر الكثيرين بتشوق الأفلام الأسيوية التي تشارك في مهرجان كان، ولذلك سنستعرض الأهم منها:

Drive My Car (اليابان)

المخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي يعود مع فيلم جديد مقتبس من قصة قصيرة للكاتب هاروكي موراكامي، ومن بطولة هيديتوشي نيشيجيما، ويدور حول معاناة ممثل ومخرج، التي تختفى زوجته، الفيلم يدور في إطار دراما، وتشويق، ومدته حوالى 3 ساعات.

Memoria (تايلاند)

فاز المخرج التايلاندي Apichatpong Weerasethakul بالسعفة الذهبية عن فيلمه Uncle Boomee الذي يمكنه أن يتذكر حياته السابقة في عام 2010، والان يعود إلى المنافسة مع فيلم Memoria ، وهو إنتاج دولي من بطولة تيلدا سوينتون.

تدور أحداث الفيلم في كولومبيا، حيث تم تصويرها في جبال بيجاو وبوغوتا، ويتناول قصة سيدة من أسكوتلندا تلاحظ عند سفرها إلى كولومبيا مجموعة أصوات غريبة، وسرعان ما تبدأ في التفكير في معانيهم.

The Year of the Everlasting Storm (دول مختلفة)

يعرض فيلم The Year of the Everlasting Storm مختارات أعمال سبعة مخرجين، حيث تم تصويره سراً في بعض من الدول حول العالم، منها الولايات المتحدة وإيران وتشيلي والصين وتايلاند، وقد وصف بأنه "رسالة حب إلى السينما"، حيث يقوم كل مخرج بتصوير مقاطع شخصية للغاية أثناء فيروس كورونا.