شريف دسوقي يغني “معنى السعادة”.. في أول ظهور له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاوز الفنان المصري، شريف دسوقي، أزمته الأخيرة بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي وبنفسية سليمة، ليواجه حياته بسعادة وقبول.

وشارك النجم المصري، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي، مقطع فيديو لدسوقي، وهو يغني “هو إيه معنى السعادة”، عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليه قائلاً: “معنى السعادة شريف دسوقي حمد الله ع السلامة”، ووضحت عليه علامات السعادة الشديدة.

وكان دسوقي قد أعلن مشاركته في بعض الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، حيث سيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من “وقفة رجالة”، والجزء الثاني من مسلسل “بـ100 وش”.

الجدير بالذكر أن شريف دسوقي شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “نجيب زاهي زركش”، كما ينتظر دسوقي عرض فيلم “الانس والنمس” مع محمد هنيدي.

وفي وقت سابق، كشف دسوقي تفاصيل تطورات وضعه الصحي، حيث عبر عن سعادته بتلك الخطوة الإيجابية في حياته، كون الطرف الاصطناعي سيساعده على المشي، ووجه الشكر إلى رئيس بلاده، بعدما أمر بإحضار طرف اصطناعي له من الخارج وسيتم تركيبه في مصر.

وتابع شريف دسوقي أنه بعد تركيب الطرف الاصطناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، مبيناً أنه لا يمانع في تلك الخطوة، خاصة أن هناك عدداً من لاعبي الكرة يرتدون هذه الساق الاصطناعية، ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد، وعقب أن عمليته الأخيرة التي أجراها تكللت بالنجاح، مرجعاً الفضل بعد الله إلى الطب المصري وقوته.