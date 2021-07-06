أحمد فهمي يثير حيرة جمهوره بـ”لوك غريب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المطرب والفنان المصري، أحمد فهمي، حيرة جمهوره في أحدث ظهور له، حيث ظهر بـ”لوك” جديد غريب عنه، ما جعل الجمهور يعتقد أنه شخص آخر شهير أيضاً، لكن في لعبة كرة القدم.

ونشر فهمي، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة تجمعه مع صديقه المطرب المصري محمد نور، وثق خلالها رحلتهما البحرية في جزيرة أيبيزا الإسبانية، حيث يقضيان عطلتهما الصيفية هناك.

وظهر فهمي خلال الصورة بـ”لوك” مختلف عن الذي اعتاده الجمهور، حيث تخلى عن قصة شعره الشهيرة وقام بقصه، كما تغير لون وجهه قليلاً بسبب الشمس، ما جعله يبدو كأنه شخص آخر. وحرص فهمي على توجيه رسالة إلى صديق دربه المطرب محمد نور، فقد كانت بداية حياتهما الفنية معاً من خلال فريق “واما” الغنائي، حيث علق على الصورة التي نشرها، قائلاً: “أفضل أخ على الإطلاق”.

وعلق نور على الصورة التي تجمعه مع فهمي بطريقة كوميدية، فكتب: “حبيبي يا فوفو منور.. مره واحد كان الكليلي الكليلي كرلو (نكتة إسباني)”.

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها فهمي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تعجبهم من الشبه الكبير بينه وبين لاعب كرة القدم بالمنتخب المصري والنادي الأهلي، محمد مجدي “قفشة”، في هذا “اللوك”، ما حدا بلاعب النادي الأهلي المصري “قفشة” التعليق أيضاً على الصورة، قائلاً: “ما هذا أنت قفشة بالظبط”، ليرد عليه نور وفهمي موجهين له التحية والإشادة حيث وصفه الأخير بـ”الملك”.

أما أحمد فهمي فقد رد على تشبيه الجمهور له بـ”قفشة”، بجملة شهيرة للمعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي من مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف “قفشة”، قائلًا: “القاضية ممكن”.

ونافس أحمد فهمي، في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل “كل ما نفترق”، الذي شاركه في بطولته ريهام حجاج وآيتن عامر، وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وطارق عبدالعزيز.