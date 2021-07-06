عاصي الحلاني يطل من مزرعته.. ويكشف كواليس تصوير ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، فيديو، كشف من خلاله عن كواليس تصوير حلقة تلفزيونية خاصة لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “كل الفصول”.

واللافت في الفيديو ظهور عاصي الحلاني برفقة ابنه الوليد الحلاني، إذ أطلا وهما يتحضران للغناء معاً، واختار أغنية “حبيبي” خلفية للفيديو الذي علق عليه، قائلاً: “وهيك كانت أجواء وكواليس تصوير الحلقة الخاصة بألبوم كل الفصول.. انتظرونا قريباً باجواء رائعة من المزرعة الحلانية”.

وتعد الأغنية من ضمن أغاني ألبومه “كل الفصول”، الذي طرحه مؤخراً، بعد غياب 3 سنوات منذ آخر ألبوماته “حبيب القلب”، وضم الألبوم الجديد 11 أغنية متنوعة اللهجات والأنماط الموسيقية، كما قدم أغنية باللهجة الشعبية المصرية حملت اسم “غدرك مستحيل”، من ألحانه، وكلمات الشاعر الغنائي غانم جاد شعلان.

في سياق آخر، يستعد عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي في بيروت بمشاركة النجمين ملحم زين ونادر الأتات، وذلك يوم 22 يوليو الجاري. كما سيحيي حفلاً غنائياً في الرياض وذلك يوم 9 يوليو الجاري.