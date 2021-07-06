تيم حسن يكشف أسرار نجاح منى واصف.. ويطالبها بالظهور على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثنى النجم السوري، تيم حسن، على نجومية الفنانة الكبيرة منى واصف، مبيناً أنها نجمة “استثنائية”، وأضاف في مداخلة إذاعية عبر أثير إذاعة “شام إف إم”، التي كرمت منى واصف، قائلاً إنه لابد من تكريمها لأن هذا واجب.

وأكد أن تعبيره بأن تكريم منى واصف واجب ليس مجاملة، لاسيما أن لها ملايين المحبين، وهذا شيء معروف بسبب أدوارها التي وصفها بالرائعة، بداية من المسرح ثم السينما والتلفزيون، معقباً بأنها مدرسة تحمل الكثير من العطاء.

وبين أن وراء النجاح وأسبابه أموراً كثيرة، لاحظها من واقع يلمسه إضافة إلى لقائهما بالسنوات الأخيرة، موضحاً أنه كان مطلعاً ويراها من فترة لأخرى، وكانت شخصية لافتة بالنسبة له، وهي أمور مهمة للمشاهدين، الذين يركزون على نجاحها من إنجازات أعمالها.

ومضى يقول إن حديثه عن نجاحات منى واصف موجه للمشاهدين والمختصين، الذين لم ينالوا شرف التعاون معها، مبيناً أنها “قارئة” و”مثقفة”، وطوال الوقت توسع معارفها ومداركها، وكذلك على مستوى الصحة والرياضة حيث لا تنقطع عن ممارسة السباحة؛ لأنها رياضتها المفضلة.

وعقب بأن منى واصف غير معنية بأي تفاصيل في المجال الفني سوى بدورها، وتطمئن على مخرج عملها الذي تشارك فيه ومن يشاركها العمل وهكذا، والشركة التي تعمل معها، ثم تنغمس في تحضيرها للدور كأنها ليس لديها شيء في حياتها سواه.

وأضاف أنها تركز بشكل كامل في العمل الذي تشارك فيه، لإنجاز مهمتها، حتى إنها لا تأكل في حال كان المشهد مهماً.

وعتب تيم حسن على منى واصف، بسبب اختفائها، وتحديداً مقاطعتها “السوشال ميديا”، مطالباً إياها بالظهور عبر “تيك توك”، من خلال مقاطع الأغاني، أو أن تنشر صوراً في “إنستغرام”، من فترة لأخرى وتجمع لايفات ولايكات وتطمئن الجمهور أنها بخير، وتؤكد أنها ذات جماهيرية، وأنها الأولى.

واختتم حديثه بالقول: “ست منى قيمة كبيرة ووجودها بأي عمل هو ضمان إضافي لمشاهدة العمل وتقديره.. تعبك وجهدك وإخلاصك وتواضعك وترفعك هو من باب التأكيد.. الله يعطيك الصحة وطول العمر وكلنا ناطرينك في الجزء الأخير من (الهيبة – الجبل) مشتاقينلك تكوني بينا”.

يشار إلى أن مسلسل “الهيبة” في الجزء الخامس لايزال يحيطه الغموض، ولم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل التي تخص العمل، الذي يعد من أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد حصد جماهيرية واسعة منذ عرض الجزء الأول، الذي قام ببطولته النجم السوري تيم حسن، والنجمة اللبنانية نادين نجيم، التي لم تشارك في بقية أجزاء المسلسل مع زميلها.