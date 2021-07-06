سلافة معمار ترد على رفض نادين تحسين بيك مقارنتها بها.. فماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة سلافة معمار مقطع فيديو، ظهرت فيه الفنانة نادين تحسين بيك، من مقابلة إذاعية تحدثت فيها الأخيرة عنها، بطريقة جيدة جعلتها تعلق على الأمر، وذلك في معرض المقارنة بينهما بأنهما تشتركان في عدم التفاعل على “السوشيال ميديا”.

وعبرت سلافة عن فرحتها الكبيرة بحديث نادين عنها، مضيفة أنها تتشرف بكلامها الذي خرج من قلب محب لها بالفعل، لافتة إلى أنها تحبها ووصفتها بعشرة العمر.

يأتي هذا بعد حديث نادين تحسين عن سلافة معمار، بأنه لا مجال لوجود مقارنة بينهما، معقبة بأن سلافة في منطقة مختلفة، وعقبت: “شغلها عظيم سلافة معمار.. في فرق بيني وبينها سلافة حكي وكلام تاني.. إلها هيك مكان ماحدا بيقدر يوصله ولا حدا يقدر يتقارن فيها”.

واستطردت نادين: “بالنسبة إلي بشوفها هيك.. وسر هالإنسانة إنها إنسانة.. هي مو بس نجمة وفنانة عظيمة هي إنسانة مهمة جداً هي حدا متوازن جدا هي حدا طبيعي كتير هي ما صابتها الأمراض اللي بتصيب عادة البعض”.

ومضت نادين قائلة: “شوفت شغلها بحارة القبة وبعد شغلها بحارة القبة ما بدي اشوف شغل تاني ما كنت بشوف حاجة غير الطاقة الهائلة اللي بتطلع منها.. سلافة عظيمة وعلاقتي فيها كتير منيحة ليها مكانة كبيرة في قلبي وإلها احترام كبير مني”.

من جانبها، عقبت سلافة على حديث نادين، قائلة: “فرحتيني يا نادين بتشرف بكلامك اللي طالع من قلب محب ونضيف.. بحبك كتير إنتي عشرة عمر ورفيقة الأيام الحلوة.. دائماً أنت غير”.

وتفاعل الجمهور مع هذا المقطع بشكل كبير حيث أشادوا بالنجمتين، مؤكدين أنهما من بين الأهم على ساحة الدراما السورية، فيما عقب البعض بأن سلافة معمار تستحق كل هذا الثناء.