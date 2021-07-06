شكرا لقرائتكم تعافى من كورونا.. مهرجان كان السينمائي رقم 74 ينطلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح هذا المساء، الثلاثاء، مهرجان كان السينمائي دورته الـ 74، وسط احترازات طبية وأمنية مشددة بعد عام من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في حفل الافتتاح العديد من نجوم السينما العالمية، الذين سيعبرون البساط الأحمر أمام عشاق السينما، وستفرض إدارة المهرجان على الجمهور أمام قصر المهرجان إجراءات التباعد الاجتماعي رغم تخفيف القيود المفروضة لمواجهة مستجدات جائحة كوفيد-19.

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وسيمر على بساط كان الأحمر الشهير الممثل والمخرج الأميركي سبايك لي، رئيس اللجنة التحكيمية، وأعضاؤها، وهم أربعة رجال وخمس نساء، يمثلون خمس قارات وسبع جنسيات، وسيشاهدون 24 فيلما ضمن المسابقة الرسمية.

كما ستحضر النجمة الأميركية جودي فوستر، التي سيمنحها المهرجان سعفته الذهبية كضيفة شرف هذه الدورة، وفوستر حائزة على جائزتي أوسكار. ومن ضمن النجوم الذين سيمرون على البساط الأحمر ويشاركون حفل الافتتاح، الممثل والمخرج الأميركي شين بين، والفرنسية كاترين دينوف، والأميركي مات ديمون الذي أدى دور البطولة في "ستيل ووتر"، وتيلدا سوينتون، والفرنسية ماريون كويتار. وبعد تقديم اللجنة التحكيمية سيتم عرض فيلم الافتتاح "أنيت" للمخرج الفرنسي ليوس كاركس.

المهرجان تلقى أكثر من 2000 فيلم للمشاركة، وتم اختيار نحو 60 فيلما فقط، وسيتم عرضها في المسابقة الرسمية والمسابقات الموازية للمهرجان الذي يستمر من 6 إلى 17 يوليو الجاري.